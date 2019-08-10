Динамо – Шахтер: где смотреть матч УПЛ

Динамо примет Шахтер в матче 3-го тура УПЛ 2019/20. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер состоится 10 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры 3-го тура УПЛ – в 17:00.

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Поединок Динамо – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "2+2", начиная с 16:55. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи грандов украинского футбола.

В стартовых двух турах УПЛ 2019/20 Динамо и Шахтер одержали по две победы и лидируют в чемпионате Украины, набрав 6 очков.

Напомним, недавно команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины-2019. Динамо одержало волевую победу благодаря голам Никиты Бурды и Дениса Гармаша.

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