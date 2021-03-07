Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Мілевський проти Києва без Циганкова
У рамках 17-го туру Прем'єр-ліги київське Динамо приймає закарпатський Минай. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо – Минай розпочнеться на НСК Олімпійський о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "2+2", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також матч можна переглянути на YouTube безпосередньо в цій новині.
Динамо – Минай: анонс матчу УПЛ
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін
Запасні: Бойко, Тимчик, Сідклей, Шепелєв, Андрієвський, Дуелунд, Лєднєв, Жерсон, Супряга
Минай: Попович, Пиняшко, Матіч, Малепе, Сніжко, Ахмедзаде, Хахльов, Книш, Лопирьонок, Мілевський, Ковтун
Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Ткачук, Угокучукву, Маємбе, Кожанов, Карась, Кополовець, Шиндер
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