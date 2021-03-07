В рамках 17-го тура Премьер-лиги киевское Динамо принимает закарпатский Минай. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Динамо – Минай начнется на НСК Олимпийский в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно посмотреть на YouTube непосредственно в этой новости.

Динамо – Минай: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные: Бойко, Тымчик, Сидклей, Шепелєв, Андриевский, Дуэлунд, Леднев, Жерсон, Супряга

Минай: Попович, Пыняшко, Матич, Малепе, Снижко, Ахмедзаде, Хахлёв, Кныш, Лопырёнок, Милевский, Ковтун

Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Ткачук, Угокучукву, Маембе, Кожанов, Карась, Кополовец, Шиндер

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Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча 7 марта 2021: