Динамо – Минай: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – Милевский против Киева
В рамках 17-го тура Премьер-лиги киевское Динамо принимает закарпатский Минай. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Динамо – Минай начнется на НСК Олимпийский в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно посмотреть на YouTube непосредственно в этой новости.
Динамо – Минай: анонс матча УПЛ
Стартовые составы команд:
Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена – Беседин
Запасные: Бойко, Тымчик, Сидклей, Шепелєв, Андриевский, Дуэлунд, Леднев, Жерсон, Супряга
Минай: Попович, Пыняшко, Матич, Малепе, Снижко, Ахмедзаде, Хахлёв, Кныш, Лопырёнок, Милевский, Ковтун
Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Ткачук, Угокучукву, Маембе, Кожанов, Карась, Кополовец, Шиндер
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