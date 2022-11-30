Основна цьогорічна програма УПЛ добігла кінця, але необхідно ще дограти перенесені матчі. Сьогоднішній поєдинок у Києві стане останнім для Динамо та Металіста в 2022-му – і це надзвичайно хороша новина для обох клубів (і їх фанів). Даним командам терміново потрібно провести перезавантаження, тому що вони вже "не вивозять".

Харків'яни не змогли стрибнути вище голови, хоча протягом тривалого відрізку чемпіонату підопічні Олега Ратія боролися навіть за місця в зоні єврокубків. Причому їхній футбол в атаці виглядав доволі пристойно, а Прядун аж в топ-бомбардири УПЛ вибився. Це заслуговує на повагу, враховуючи катастрофічну ситуацію на старті сезону, коли пішли не тільки легіонери, а й тренер з низкою талантів.

Довго так тривати не могло. Металіст допускав занадто багато помилок в обороні, протягом усього чемпіонату тримаючись на дні за показником очікуваних пропущених голів. Зрештою, дамбу прорвало – за останні сім турів "жовто-сині" не здобули жодної перемоги, зазнавши чотирьох поразок і не забиваючи протягом чотирьох матчів поспіль. Від аутсайдерської четвірки колектив відділяють тільки три залікових бали.

Здавалося б, Динамо отримало ідеального суперника для завершення року на мажорній ноті. Втім, всього чотири дні тому кияни розписали нульову нічию з іншим Металістом – а "1925-ті" за якістю свого футболу нині практично ідентичні "традиційним" сусідам. І це був ще доволі хороший за якістю матч, в якому проблеми "біло-синіх" мали швидше екзистенційний характер, ніж тактичний.

Недавня "нулівка" з Колосом сталася за критично низької кількості моментів. Навіть перемоги над Олександрією та Інгульцем не вразили – все вирішила індивідуальна майстерність окремих гравців. Наслідком такого футболу стала втрата шансу зазимувати на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Здебільшого, слова про необхідність перезавантаження виступають в якості штампованих відмазок, однак конкретно для Динамо вони підходять ідеально. Підопічні Мірчі Луческу більше не можуть розкривати "автобуси". У кожному матчі команда демонструє шалені проблеми з просуванням м'яча, що виливається у критично низьку кількість моментів.

Зустріч з Металістом 1925 в цьому плані вирізнялася в кращу сторону, адже там було оновлено кілька атакувальних рекордів сезону. Тим не менш, половина ударів динамівців виявились дальніми, що говорить про проблеми з вриванням у штрафний. Кияни дуже старалися і видали круту статистику, зокрема піднявши темп передач до майже 18 за хвилину – однак і цього замало.

Динамо потрібно або навчитись працювати ще швише, або перезібрати склад, або переосмислити тактичну модель. До того ж, потрібно щось робити з обороною, адже вона стабільно видає по кілька дитячих помилок за матч. Словом, у тренерського штабу, керівництва та команди буде дуже багато роботи взимку – а поки треба переграти Металіст. Позицію в топ-3 втрачено, але це не дає дозволу відпускати Зорю у відрив.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Бойко, Супряга – Прядун (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Металіст

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Лонвейк – Ванат

Металіст: Костик – Шопін, Мизюк, Клименчук, Каплієнко – Демченко – Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов – Рязанцев

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Важко робити прогнози на матчі Динамо, враховуючи тактичні проблеми киян – і, як наслідок, їхню шалену нестабільність. Досвід показує, що навіть прекрасна атакувальна статистика "біло-синіх" не є гарантією перемоги над низьким оборонним блоком. Відбитись від столичного гранда здатен навіть "мертвий" середнячок. Тим паче, в нинішніх погодних умовах.

Тим не менш, Динамо залишається фаворитом. Ми не станемо щось вигадувати й поставимо на перемогу підопічних Мірчі Луческу, адже у Металіста дуже слабка оборона й немає куражного голкіпера. Костик – крутий, однак він не відвів від воріт своєї команди понад десяток очікуваних голів, як той же Мозіль у Металісті 1925. Травма провідного форварда також не додає "жовто-синім" шансів.

Динамо сьогодні помучиться, але з великою ймовірністю здобуде перемогу.