Чемпіони України вже вилетіли в Мілан, де 14 серпня зіграють контрольний поєдинок проти найсильнішої команди Італії.

Тренерський штаб "біло-синіх" взяв на гру 25 футболістів. Серед них є літні новачки – Денис Антюх, Ілля Шкурін, Ерік Рамірес та Владислав Кулач. А от Мірча Луческу знову не полетів з командою. Як і в попередньому спарингу з Фенербахче, тренер залишився в Києві та перебуватиме на зв'язку зі своїм асистентами, інформує офіційний сайт Динамо.

Також не полетів з командою Віталій Миколенко. Причини його відсутності не вказуються. Зате у списку присутні Беньямін Вербіч, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена і Жерсон Родрігес.

Динамо – Інтер: де дивитися контрольний матч – гру покажуть чотири транслятори

Список гравців Динамо на матч проти Інтера:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Жерсон Родрігес, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Де Пена, Вербіч, Караваєв, Буяльський, Антюх.

Нападники: Рамірес, Кулач, Шкурін.

Матч Динамо – Інтер відбудеться 14 серпня, початок – о 19:30 за Києвом. Зустріч буде зіграна в Монці, неподалік Мілана. Одразу після гри кияни повернуться в Україну.

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