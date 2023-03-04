Динамо принимает Ингулец в 16-м туре украинской Премьер-лиги. Стартовые составы и видеотрансляция матча чемпионата Украины – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Ингулец стартовал в 14:00. Это первая официальная игра для обеих команд в 2023 году. Киевляне занимают 3 место в УПЛ, а петровская команда идет на 14-й строчке – в зоне переходных матчей.

Поединок первого круга, также сыгранный на киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, завершился непростой победой "бело-синих" со счетом 2:1. Тогда дубль оформил Виктор Цыганков, которого уже нет в команде – вингер сборной Украины перешел в Жирону.

Динамо – Ингулец: анонс матча УПЛ

Сергей Ковалец дебютирует в должности главного тренера Ингульца. Для именитого наставника это уже четвертое место работы в УПЛ. Ранее Ковалец возглавлял Оболонь, Львов и Металлург Запорожье. В первом круге петровскую команду тренировал Сергей Лавриненко, которого на последние матчи перед паузой сменил Младен Бартулович.

Мирча Луческу дал шанс Максиму Дячуку и Назару Волошину, которые зимой вернулись из аренды. Оба попали в стартовый состав. Как и Виталий Буяльский, пропустивший немало матчей на сборах из-за травмы.

Прямая трансляция игры доступна на телеканале 2+2, а также по этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Ингулец: Паламарчук – Ченбай, Ковалёв, Кучеренко, Смоляков – Одарюк, Клименко, Кухарук, Нагиев, Козак – Ситало.