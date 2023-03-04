Динамо перед початком чемпіонату коронували на чемпіонство, але реальність виявилась інакшою. Кияни провалили осінню частину сезону, ганебно вилетівши з єврокубків і завершивши перше коло УПЛ на третій позиції – причому піднятись на неї вдалося тільки в останніх турах. Можливо, саме це стало причиною масштабної перебудови в столичному клубі.

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Динамо взяло курс на оновлення й омолодження. Циганкова і Забарного відпустили в топ-чемпіонати за великі для УПЛ гроші. Кулач, Каргбо і Кадірі стали вільними агентами, а Бєсєдін, Кендзьора та Бурда вирушили в оренди (не кажучи ще про кілька менш гучних прізвищ типу Алібекова чи Кузика).

На їхнє місце майже нікого не підписали – прийшов тільки 19-річний опорник Рамадані, а з оренд повернули 19-річних Назара Волошина (вінгера) та Максима Дячука (центрбека), форвардів Раміреса й Беніто, а також хавбека Лєднєва – щоправда, він практично одразу отримав важку травму. Словом, клуб зробив ставку на власні ресурси, але розвантажив бюджет і трохи звільнився від явного баласту.

На збори підтягнули величезну кількість молоді. Зокрема, з першою командою тренувались представники Динамо U-19 Царенко, Яцик, Малиш, Горбач. Були навіть футболісти 2006 року народження. Вочевидь, молодь у другій частині сезону отримає пристойну кількість ігрового часу, що особливо помітно по центру оборони – після оренди Бурди там залишились тільки Попов, Сирота, Боль і Дячук, причому останнього явно готували під основу.

За зиму "біло-сині" провели аж 14 спарингів, що є рекордом цьогорічних зборів для УПЛ. Результати доволі хороші (7 перемог, 3 поразки, різниця м’ячів 23:12), але орієнтуватись суто на них сенсу немає. Більш важливо, що Буяльський через травму вийшов на поле всього три рази.

Середні показники володіння, пасів з просуванням та тривалості володіння виявились значно нижчими, ніж в УПЛ восени. Не дуже якісно команда виглядала на стандартах, зате вдалося краще вмикати Дубінчака у роботу на чужій третині поля.

Такий підхід до другої половини чемпіонату є дуже ризикованим. Динамо так чи інакше потрібно боротись за срібло – без хоча б кваліфікації до ЛЧ кияни себе не уявляють. Не віриться, що "біло-сині" вирішили відмовитись від неї, але стратегічна ставка явно робиться на наступний сезон (а то і на наступний рік). Це надає шанси середнякам чи аутсайдерам на кшталт Інгульця.

Петровці у першій частині сезону хоч і боролись за виживання, але демонстрували симпатичний футбол – настільки, наскільки це взагалі можливо при скромному складі й відсутності підсилення. "Козаки" намагалися грати в осмислений позиційний футбол, особливо за каденції Младена Бартуловіча та його молодих помічників. Два з трьох матчів вони завершили перемогами над Львовом і Вересом, та і поразка від Динамо (1:2) була гідною.

Олександр Поворознюк такими результатами не надихнувся, призначивши головним тренером Сергія Ковальця. Рішення виглядало дивним, адже Інгулець – як би це не виглядало смішно – в тренерському плані був одним із найсучасніших в УПЛ (Лупашко пройшов тактичні курси PASS, Бартуловіч дотримується принципів позиційного футболу, Лавриненко ставив якісний пресинг). Ковалець для багатьох здається людиною старої формації, хоча в плані налагодження атмосфери всі називають його одним з найкращих.

Важко зрозуміти, що змінилось у грі Інгульця, адже на зборах прес-служба багато не розказала. Давали стартовий склад (іноді навіть і на другий тайм) та малоінформативні відеонарізки. Судячи з побаченого, петровці демонструють типовий для низів УПЛ футбол – зате вдалося забити у всіх восьми спарингах (що рідкість для наших клубів). Головні бомбардири – Марусич (5 голів) і Сітало (3).

Кадрових втрат у "козаків" небагато. Голкіпер Кучер переїхав у Румунію, захисника Саківа підписали Карпати, а безнадійного резервіста Андрія Блізніченка підібрав Верес. Новачків також не вагон – головним підписанням став екс-воротар Олександрії Білик. Крім нього, з Ворскли прийшли атакувальний хавбек Козиренко та лівий фулбек Мельниченко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бущан, Шапаренко, Бойко, Лєднєв (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Інгулець

Динамо: Нещерет – Караваєв, Сирота, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Волошин, Гармаш, Кабаєв – Ванат

Інгулець: Білик – Ченбай, Ковальов, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Запорожець, Кухарук, Нагієв – Марусич, Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Динамо – фаворит. У таких матчах неможливо прогнозувати щось інше, крім перемоги киян, але шанси на сенсацію в Інгульця є. Підопічні Мірчі Луческу перебувають у вразливому стані, особливо в центрі оборони, та і позиційна атака у гранда шкутильгає. За будь-яких умов кілька очок столичний клуб навесні розтринькає, а "козакам" непогано даються матчі проти "біло-синіх" (була навіть нічия).

Можна очікувати на гол у ворота Динамо, адже команда Сергія Ковальця на зборах забивала багато. Чи здатний Інгулець на щось більше? Сьогодні й дізнаємось.

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