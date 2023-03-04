Динамо перед началом чемпионата короновали на чемпионство, но реальность оказалась иной. Киевляне провалили осеннюю часть сезона, позорно вылетев из еврокубков и завершив первый круг УПЛ на третьей позиции – причем подняться хотя бы сюда удалось только в последних турах. Возможно, именно это стало причиной масштабной перестройки в столичном клубе.

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Динамо взяло курс на обновление и омоложение. Цыганкова и Забарного отпустили в топ-чемпионаты за большие для УПЛ деньги. Кулач, Каргбо и Кадири стали свободными агентами, а Беседин, Кендзера и Бурда отправились в аренду (не говоря еще о нескольких менее громких фамилиях типа Алибекова или Кузыка).

На их место почти никого не подписали – пришел только 19-летний опорник Рамадани, а из аренд вернули 19-летних Назара Волошина (вингера) и Максима Дячука (центрбека), форвардов Рамиреса и Бенито, а также хавбека Леднева – правда, он практически сразу получил тяжелую травму. Словом, клуб сделал ставку на собственные ресурсы, но разгрузил бюджет и немного освободился от явного балласта.

На сборы подтянули огромное количество молодежи. В частности, с первой командой тренировались представители Динамо U-19 Царенко, Яцык, Малыш, Горбач. Были даже футболисты 2006 года рождения. Очевидно, молодежь во второй части сезона получит приличное количество игрового времени, что особенно заметно по центру обороны – после аренды Бурды там остались только Попов, Сирота, Боль и Дячук, причем последнего явно готовили под основу.

За зиму "бело-синие" провели аж 14 спаррингов, что является рекордом нынешних сборов для УПЛ. Результаты довольно хорошие (7 побед, 3 поражения, разница мячей 23:12), но ориентироваться исключительно на них смысла нет. Более важно, что Буяльский из-за травмы вышел на поле всего три раза.

Средние показатели владения, пасов с продвижением и продолжительности владения оказались значительно ниже, чем в УПЛ осенью. Не очень качественно команда выглядела на стандартах, зато удалось лучше включать Дубинчака в работу на чужой трети поля.

Такой подход ко второй половине сезона очень рискованный. Динамо так или иначе нужно бороться за серебро – без хотя бы квалификации в ЛЧ киевляне себя не представляют. Не верится, что "бело-синие" решили отказаться от нее, но стратегическая ставка явно делается на следующий сезон (а то и на следующий год). Это дает шансы середнякам или аутсайдерам вроде Ингульца.

Петровцы в первой части сезона хоть и боролись за выживание, но демонстрировали симпатичный футбол – настолько, насколько это вообще возможно при скромном составе и отсутствии усиления. "Казаки" пытались играть в осмысленный позиционный футбол, особенно при короткой каденции Младена Бартуловича и его молодых помощников. Два из трех матчей они завершили победами над Львовом и Вересом, да и поражение от Динамо (1:2) было достойным).

Александр Поворознюк такими результатами не вдохновился, назначив главным тренером Сергея Ковальца. Решение выглядело странным, ведь Ингулец – как бы это не выглядело смешно – в тренерском плане был одним из самых современных в УПЛ (Лупашко прошел тактические курсы PASS, Бартулович придерживается принципов позиционного футбола, Лавриненко ставил качественный прессинг). Ковалец для многих кажется человеком старой формации, хотя в плане налаживания атмосферы все называют его одним из лучших.

Трудно понять, что изменилось в игре Ингульца, ведь на сборах пресс-служба много не рассказала. Давали стартовый состав (иногда даже и на второй тайм) и малоинформативные видеонарезки. Судя по увиденному, петровцы демонстрируют типичный для низов УПЛ футбол – зато удалось забить во всех восьми спаррингах (что редкость для наших клубов). Главные бомбардиры – Марусич (5 голов) и Ситало (3).

Кадровых потерь у "казаков" немного. Голкипер Кучер переехал в Румынию, защитника Сакива подписали Карпаты, а безнадежного резервиста Андрея Близниченко подобрал Верес. Новичков также не вагон – главным подписанием стал экс-вратарь Александрии Билык. Кроме него, из Ворсклы пришли атакующий хавбек Козыренко и левый фулбек Мельниченко.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бущан, Шапаренко, Бойко, Леднев (Динамо)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ингулец

Динамо: Нещерет – Караваев, Сирота, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Волошин, Гармаш, Кабаев – Ванат

Ингулец: Билык – Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Запорожец, Кухарук, Нагиев – Марусич, Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Динамо – фаворит. В таких матчах невозможно прогнозировать что-то другое, кроме победы киевлян, но шансы на сенсацию у Ингульца есть. Подопечные Мирчи Луческу пребывают в уязвимом состоянии, особенно в центре обороны, да и позиционная атака у гранда хромает. При любых условиях несколько очков столичный клуб весной растранжирит, а "казакам" неплохо даются матчи против "бело-синих" (была даже ничья).

Можно ожидать гол в ворота Динамо, ведь команда Сергея Ковальца на сборах забивала много. Способен ли Ингулец на что-то большее? Сегодня и узнаем.

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