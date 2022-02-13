Динамо зустрічається з Інджиєю у першому матчі третього тренувального збору. Стартові склади та пряма відеотрансляція двобою – у цій новині на Футбол 24.

Програму другого турецького навчального збору команда Мірчі Луческу відкриває поєдинком проти Інджиї. Це лідер другого за рангом чемпіонату Сербії.

Динамо оголосило третього суперника на другому зборі у Туреччині

"Біло-сині" лише кілька годин тому приземлились у Туреччині. Зустріч мала розпочатись ще о 16:00 за київським часом, але з технічних причин (частина автодоріг, якими добирались кияни, була перекрита через проведення велогонки) початок поєдинку перенесли на годину.

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Тимчик, Забарний, Боль, Дубінчак – Сидорчук (К), Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич – Ванат.

Інджия: Рнич – Ігнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич – Десанчич, Стоянович, Закула, Мілосавлєв, С. Джурич – Баджі.

У прямому ефірі матч транслюватимуть канал Динамо TV, а також офіційний клубний канал в YouTube.