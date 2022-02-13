Динамо – Инджия: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча
Динамо встречается с Инджией в первом матче третьего тренировочного сбора. Стартовые составы и прямая видеотрансляция матча – в этой новости на Футбол 24.
Программу второго турецкого сбора команда Мирчи Луческу начинает поединком против Инджии. Это лидер второго по рангу чемпионата Сербии.
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"Бело-синие" всего несколько часов назад приземлились в Турции. Встреча должна была начаться еще в 16:00 по киевскому времени, но по техническим причинам (часть автодорог, по которым киевляне добирались, была перекрыта из-за проведения велогонки) начало поединка перенесли на час.
В прямом эфире матч будут транслировать канал Динамо TV, а также официальный клубный канал в YouTube.
Стартовые составы команд:
Динамо: Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак – Сидорчук (К), Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич – Ванат.
Инджия: Рныч – Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич – Десанчич, Стоянович, Закула, Милосавлев, С. Джурич – Баджи.