"Величезним подарунком для всіх нас стали успішні виступи на євроарені наших українських клубів. Динамо з Мірчею Луческу змогло гідно виступити в Лізі чемпіонів, в якій давно вже не грало. У групі з сильними суперниками кияни дуже добре виглядали. Чого лише вартий матч з Барселоною на Камп Ноу, коли наша команда могла виграти.

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Порадувало Динамо перемогою в Києві над Ференцварошем і виходом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Відзначу роботу всіх футболістів, тренерського штабу, а також керівництва київського клубу. Ми всі побачили прогрес Динамо, і це радує.

Також дуже радий, що Шахтар зумів продовжити єврокубкову кампанію, вийшовши в Лігу Європи з такої складної групи. "Гірники" до останнього мали шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, хоча відразу після жеребкування мало хто міг в це повірити. Так, були поразки від Борусії, яка зараз на ходу, але чого варті дві перемоги над Реалом і бойові нічиї з Інтером.

Дійсно, видно роботу тренерського штабу Луїша Каштру і всієї команди, яка заслужено продовжує боротьбу в єврокубках. Мене порадувало, що в цій Лізі чемпіонів засвітилося багато наших українських талановитих футболістів, які проявили себе з найкращого боку. Тобто можемо сміливо сказати, що Андрію Шевченку буде кого запрошувати у збірну України.

Відзначу також і виступ Зорі в Лізі Європи. Хай луганці не вийшли з групи, все ж усіх нас порадували ті дві перемоги над АЕКом і Лестером. Зоря гідно боролася. Тут також видно роботу тренерського штабу Віктора Скрипника і всієї команди. Всі наші клуби принесли очки в скарбничку України", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

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