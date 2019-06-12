Динамо і Шахтар зіграють за Суперкубок України 28 липня – в цей же день стартує УПЛ

Став відомий попередній календар чемпіонату України на початок сезону 2019/20.

Офіційно футбольний сезон в Україні розпочнеться 28 липня поєдинком за Суперкубок. Таке рішення було прийняте на засіданні команд УПЛ.

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Зазначається, що у цей же день відбудеться частина матчів першого туру регулярного чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що базовою датою початку сезону було 21 липня, але в цей день в Україні відбудуться парламентські вибори.

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