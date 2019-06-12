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Динамо і Шахтар ведуть боротьбу за таланта Карпат – у хавбека вже є пропозиція від Реала U-19

13:11 1309 Читать на русском
Динамо і Шахтар ведуть боротьбу за таланта Карпат – у хавбека вже є пропозиція від Реала U-19
Максим Хлань / фото із соцмереж

Півзахисник Карпат Максим Хлань має кілька пропозицій продовження кар'єри.

За право підписати чергового таланта Карпат знову змагаються Динамо і Шахтар. Однак конкуренцію українським грандам готовий скласти неназваний іспанський клуб, який вже запропонував Хланю контракт, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.

"Футбол 24" вдалося з'ясувати, що клуб, який веде переговори з Максимом, – це Реал U-19.

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Зазначається, що Шахтар рішуче налаштований випередити киян, як це було у випадку переходу Данила Сікана. Цікаво, що до 12-ти років Хлань займався в школі Динамо, а потім переїхав до Львова і почав займатися в Академії Карпат.

Максим вже дебютував в чемпіонаті України U-19 у складі Карпат. У 16-річному віці він провів у весняній частині сезону в чемпіонаті U-19 7 матчів. Регулярно грає за збірну України свого віку.

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