"Довбик – це відкриття. Я знаю, що і Шахтар, і Динамо, і багато європейських клубів почали стежити за цим гравцем.

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Зокрема Марсель втрутився у боротьбу і починає "вести" Довбика. Я знаю, що цей інтерес достатньо серйозний. Так само і Бешикташ був. Але у Довбика є тривалий контракт з СК Дніпро-1. Наскільки мені відомо – 2 роки", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Додамо, що Довбик провів 24 матчі у поточному сезоні, відзначився 10 голами та одним асистом. Нещодавно форвард дебютував за збірну України у матчі проти Казахстану.

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