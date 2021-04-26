"Я це ще не обговорював. У нас буде час. Основне завдання виконано, будемо спілкуватися. Луческу скаже про свої побажання. Селекціонери скажуть, що вони напрацювали – підійде йому чи ні.

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Минулого сезону, коли у нас було вісім здорових футболістів, я пропонував Луческу придбати або терміново взяти в оренду якогось досвідченого футболіста. Було кілька кандидатур, які він переглянув і відхилив. Сказав, що хлопці в нього вірять, що він бачить це на тренуваннях і повірить їм в надії, що вони не підведуть.

Це говорить про колосальний досвід Луческу, який він накопичив протягом свого життя. Він вселив гравцям, що можна перемагати. Ми перестали втрачати очки там, де ми їх завжди втрачали. Налаштовуватися на два матчі проти Шахтаря в році можна. Це подразник. А налаштовуватися на такі команди, як Інгулець так, щоб у мене не вилітало серце і до 15-ї хвилині вести 2:0 – це мені вже подобається. Сподіваюся, що наступного сезону це буде продовжуватися", – сказав Суркіс в ефірі "Великого футболу".

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Після 23-х турів кияни випереджають Шахтар на 13 пунктів.

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