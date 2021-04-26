"Довбик – это открытие. Я знаю, что и Шахтер, и Динамо, и многие европейские клубы начали следить за этим игроком.

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В частности Марсель вмешался в борьбу и начинает "вести" Довбика. Я знаю, что этот интерес достаточно серьезный. Также и Бешикташ был. Но у Довбика есть длительный контракт с СК Днепр-1. Насколько мне известно – 2 года", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что Довбик провел 24 матча в текущем сезоне, отличился 10 голами и одним ассистом. Недавно форвард дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана.

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