Динамо и Шахтер получили серьезных конкурентов в борьбе за Довбика – Цыганык назвал два европейских гранда
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик пользуется спросом не только в пределах Украины.
"Довбик – это открытие. Я знаю, что и Шахтер, и Динамо, и многие европейские клубы начали следить за этим игроком.
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В частности Марсель вмешался в борьбу и начинает "вести" Довбика. Я знаю, что этот интерес достаточно серьезный. Также и Бешикташ был. Но у Довбика есть длительный контракт с СК Днепр-1. Насколько мне известно – 2 года", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.
Добавим, что Довбик провел 24 матча в текущем сезоне, отличился 10 голами и одним ассистом. Недавно форвард дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана.
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