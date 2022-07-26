Футболки київської команди на сезон 2022/23 вже можна знайти у продажу.

Окрім традиційної білої та синьої форми, до яких звикли вболівальники Динамо, у сезоні 2022/23 кияни гратимуть ще й у жовтому комплекті. Вочевидь, це знак на підтримку України, яка продовжує захищати свої землі від російського вторгнення.

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Інший комплект залишився без змін – сині футболки з жовтим елементом на комірці. Технічним партнером київського клубу залишається New Balance. На сайті unisportstore, який і оприлюднив фото форми, ціна футболки складає 84,95 євро. Білих футболок, як і їх світлин, у мережі поки немає.

Зауважимо, що офіційної презентації ігрової форми на наступний сезон "біло-сині" поки не анонсували.

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