Михайло Кополовець був змушений виправдовуватися, чому він бігав під 69-м номером у благодійному матчі.

– У тебе вчора був 69-й номер. Сьогодні 18-й. Це знак? Чому тобі дають такі номери?

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– Вчора була підстава, незрозуміло. За мною ніколи не був помічений 69-й номер. Але якась наволоч це зробила. Ми розберемося, я знайду цю наволоч, і ми з ним розберемося, – сказав Кополовець у коментарі SportArena.

Нагадаємо, у неділю, 24 липня, на стадіоні Миная відбувся благодійний матч на підтримку ЗСУ в якому зійшлись легенди футболу і зірки шоу-бізнесу.

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