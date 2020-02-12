Динамо відповіло на закиди про жалюгідні зарплати гравців – столичний клуб звинуватив популярне видання у злочині

Динамо різко відреагувало на інформацію "Економічної правди" щодо низьких зарплат гравців київського клубу.

"Матеріал видання "Економічна правда", в якому була опублікована зарплатна відомість ФК Динамо – це яскравий приклад зловживання медіаресурсом своїми правами на проведення журналістських розслідувань, а також ігнорування журналістами вимог законодавства в частині захисту персональних даних. У такому "розслідуванні" опублікували персональні дані (в тому числі ідентифікаційні коди) більше 600 співробітників ФК Динамо.

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Заявляємо, що податки з доходів у вигляді заробітної плати персоналу та футболістів ТОВ ФК Динамо Київ сплачуються у бюджет в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, що підтверджено неодноразовими плановими та позаплановими перевірками контролюючих органів.

Також звертаємо увагу, що правовідносини з футболістами в сучасному професійному футболі не є суто трудовими, а, скоріше, являють собою комплекс трудових і цивільно-правових відносин, оскільки регулюють питання реклами та використання іміджевих прав. Саме в рамках цивільно-правових відносин футболісти отримують дохід від дочірньої Компанії "Динамо Київ (Кіпр)" – юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством Кіпру й України.

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Порядок нарахування і оподаткування винагороди (отриманого іноземного доходу від Компанії "Динамо Київ (Кіпр)") регулюється пп.170.11.1 Податкового кодексу України, згідно з яким сума такого доходу включена у загальний річний оподатковуваний дохід його одержувача та відображається у річній податковій декларації. Така декларація подається футболістами та персоналом клубу в ДФС щорічно.

Вимагаємо від "Економічної правди" спростування неправдивої інформації та публічних вибачень за оприлюднення персональних даних співробітників ФК Динамо, зокрема їхніх ідентифікаційних кодів. Питання про звернення до правоохоронних органів у зв'язку з порушенням законодавства про захист персональних даних, а також до суду щодо стягнення моральної шкоди, заподіяної такими діями клубу та співробітникам, залишається відкритим", – йдеться в офіційній заяві київського клубу.

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