Київське Динамо вже має список команд, з якими планує провести контрольні поєдинки на зимових зборах.

"Біло-сині" точно проведуть спаринги з білоруським БАТЕ та Динамо Тбілісі, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Також плануються поєдинки проти представників Казахстану – Кайрату та Шахтаря Караганди. Точний графік проведення спарингів наразі невідомий. Повідомлялось про можливий контрольний матч із болгарським Левскі.

Додамо, що 17 січня Динамо вирушить на перші збори на південний схід Іспанії в провінцію Аліканте, де пробуде до 27 числа і проведе 5 контрольних поєдинків. Повний список спаринг-партнерів буде опублікований після остаточно узгодження та затвердження.

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