Київське Динамо до кінця року проведе ще на один домашній матч більше.

Футбольний журналіст Андрій Шахов повідомив, що Маріуполь погодився провести матч 12-го туру УПЛ з Динамо у Києві, обмінявшись з суперником домашніми поєдинками.

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"Наскільки я чув, навіть з Маріуполем вдалося домовитися про перенесення грудневого матчу на НСК Олімпійський. А в другому колі майже всі матчі Динамо змушене буде провести за межами Києва", – написав Шахов у своїй колонці для видання Фраза.

Додамо, що матч 12-го туру запланований на 5 грудня, початок гри о 19:30. Офіційно інформація про зміну господаря поля поки не підтверджена. Динамо після 9 турів очолює турнірну таблицю УПЛ, а Маріуполь посідає 8 сходинку.

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