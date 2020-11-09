Киевское Динамо до конца года проведет еще на один домашний матч больше.

Футбольный журналист Андрей Шахов сообщил, что Мариуполь согласился провести матч 12-го тура УПЛ с Динамо в Киеве, обменявшись с соперником домашними поединками.

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"Насколько я слышал, даже с Мариуполем удалось договориться о переносе декабрьского матча на НСК Олимпийский. А во втором круге почти все матчи Динамо вынуждено будет провести за пределами Киева", – написал Шахов в своей колонке для издания Фраза.

Добавим, что матч 12-го тура запланирован на 5 декабря, начало игры в 19:30. Официально информация об изменении хозяина поля пока не подтверждена. Динамо после 9 туров возглавляет турнирную таблицу УПЛ, а Мариуполь занимает 8 место.

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