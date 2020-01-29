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Динамо дізналося ще одного суперника на другому турецькому зборі

10:38 1304 Читать на русском
Динамо дізналося ще одного суперника на другому турецькому зборі
ФК Динамо

Київське Динамо продовжує активно готуватися до другої частини сезону чемпіонату України.

На другому тренувальному зборі в Туреччині Динамо зустрінеться в товариському матчі з Борацом, повідомляє прес-служба боснійського клубу.

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Поєдинок запланований на 9 лютого. Додамо, що Борац наразі посідає 3-е місце в чемпіонаті Боснії і Герцеговини. Раніше повідомлялося, що Динамо на другому зборі зіграє проти словенської Олімпії та норвезького Стремсгодсета.

Додамо, що тільки вчора, 28 січня, Динамо повернулося в Україну після першого турецького збору. Вже 2 лютого підопічні Олексія Михайличенка вирушать до вже знайомого турецького Белека на другий збір, який триватиме до 16 лютого.

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