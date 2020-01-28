Циганкову потрібне лікування, важкість травми Каргбо визначать у Києві, – журналіст

У київського Динамо спостерігаються проблеми зі здоров'ям у гравців атаки.

У форварда Ібрагіма Каргбо, за попередніми даними, несерйозна травма. У Києві гравець пройде медобстеження, яке і внесе ясність в це питання, повідомляє журналіст Олег Ящук на своїй сторінці в мережі Instagram.

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Що стосується Віктора Циганкова, то півзахисник "біло-синіх" уже кілька днів був відсутній на зборах команди. Він вирушив на лікування. Раніше повідомлялося, що у Циганкова було виявлене запалення м'язів. Футболіст не зіграв жодного контрольного матчу на першому турецькому зборі киян.

Додамо, що сьогодні, 28 січня, Динамо повернулося з Туреччини в Україну. Футболісти отримають чотири дні відпочинку, а вже в неділю, 2 лютого вирушать на другий збір в Белек.

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