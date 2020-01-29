Динамо узнало еще одного соперника на втором турецком сборе

Киевское Динамо продолжает активно готовиться ко второй части сезона чемпионата Украины.

На втором тренировочном сборе в Турции Динамо встретится в товарищеском матче с Борацом, сообщает пресс-служба боснийского клуба.

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Поединок запланирован на 9 февраля. Добавим, что Борац сейчас занимает 3-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины. Ранее сообщалось, что Динамо на втором сборе сыграет против словенской Олимпии и норвежского Стремсгодсета.

Добавим, что только вчера, 28 января, Динамо вернулось в Украину после первого турецкого сбора. Уже 2 февраля подопечные Алексея Михайличенко отправятся в уже знакомый турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.

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