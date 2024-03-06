Сергій Ребров викликав 6 представників "біло-синіх" для підготовки та участі у плей-офф за Євро-2024, стверджує ТаТоТаке. Це воротар Георгій Бущан, захисники Денис Попов, Олександр Караваєв, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко та форвард Владислав Ванат.

Шахтар назвав своїх гравців, яких викликали в збірну України – ЗМІ стверджує, що "гірники" знехтували проханням УАФ

Стільки ж гравців у збірну делегує Шахтар. "Гірники" самі оголосили свій список, хоча УАФ нібито просила цього не робити. Тарас Степаненко не може допомогти через травму, тому на його місце мають викликати дебютанта – Володимира Бражка якраз з Динамо.

Нагадаємо, збірна України не змогла напряму вийти на Євро-2024, тож пробиватиметься на турнір через сито додаткового плей-офф. У разі успіху на полі Боснії і Герцеговини (гра відбудеться 21 березня) підопічні Сергія Реброва через 5 днів зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія.

Боснія і Герцеговина – Україна: суперник офіційно оголосив заявку на матч – з Джеко, П'янічем і подвійним підсиленням