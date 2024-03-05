Прес-служба Шахтаря заздалегідь повідомила, які гравці команди будуть готуватися до матчів відбору на Євро-2024.

У березні національна команда проведе вирішальні матчі в боротьбі за путівку на континентальну першість. У півфіналі плей-офф Україні протистоятиме Боснія і Герцеговина, матч відбудеться 21 числа.

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Хоча в інфопросторі активно обговорюють список Міністерства молоді та спорту, УАФ наразі не оголосила офіційну заявку тренерського штабу Сергія Реброва. Натомість Шахтар встиг розсекретити, хто з його гравців поїде у збірну. Таких відразу шестеро: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Георгій Судаков, Олександр Зубков і Данило Сікан, повідомляє прес-служба клубу.

Водночас видання footballhub стверджує, що Шахтар знехтував проханням УАФ. Організація нібито, розсилаючи списки викликаних у клуби, просила не розголошувати цю інформацію до офіційної публікації списку на своїх ресурсах.

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