Сергей Ребров вызвал 6 представителей “бело-синих” для подготовки и участия в плей-офф за Евро-2024, утверждает ТаТоТаке. Это вратарь Георгий Бущан, защитники Денис Попов, Александр Караваев, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Владислав Ванат.

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Столько же игроков в сборную делегирует Шахтер. "Горняки" сами огласили свой список, хотя УАФ якобы просила этого не делать. Тарас Степаненко не может помочь из-за травмы, поэтому на его место должны вызвать дебютанта – Владимира Бражко как раз из Динамо.

Напомним, сборная Украины не смогла напрямую выйти на Евро-2024, поэтому будет пробиваться на турнир через сито дополнительного плей-офф. В случае успеха на поле Боснии и Герцеговины (игра состоится 21 марта) подопечные Сергея Реброва через 5 дней встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия.

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