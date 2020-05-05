"Динамо було моїм улюбленим клубом", – зізнання екс-зірки Барселони

Колишній хавбек Барселони та Арсенала Александр Глєб пояснив, чому обрав Бундеслігу замість УПЛ.

"Мною цікавилися різні клуби. Спартак, Панатінаїкос, ЦСКА. Від київського Динамо інтерес був, але я вже неодноразово говорив, що як губка вбирав те, що говорив мій батько. Він був фанатом німецької збірної, тому що він служив там, і багато всього розповідав. Я на підсвідомості все це сприймав, і в цьому плані всі прагнення були саме виїхати чомусь до Німеччини. Мені це просто снилося кожного дня.

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Коли я приїхав до Німеччини, тренером був Ральф Рангнік. Фелікс Магат прийшов пізніше. Якби, коли я приїхав, тренером був Магат і змусив проходити тест Купера, я не знаю, як би я себе повів.

Але, справедливості заради, скажу, звичайно, Динамо Київ на той момент я просто обожнював, я стежив за матчами Ліги чемпіонів, як вони грали, як вони обігрували Барселону неодноразово. Для мене це була просто топ-команда. Звичайно, це силовий футбол, фізичний, але я захоплювався ним. Просто на той момент у мене була пропозиція з Німеччини", – розповів Глєб у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, у 2000-му білоруський півзахисник перейшов з БАТЕ у Штутгарт.

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