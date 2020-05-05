"Динамо было моим любимым клубом", – признание экс-звезды Барселоны

Бывший хавбек Барселоны и Арсенала Александр Глеб объяснил, почему выбрал Бундеслигу вместо УПЛ.

"Мною интересовались разные клубы. Спартак, Панатинаикос, ЦСКА. От киевского Динамо интерес был, но я уже неоднократно говорил, что как губка впитывал то, что говорил мой отец. Он был фанатом немецкой сборной, потому что он служил там, и много всего рассказывал. Я на подсознании все это воспринимал, и в этом плане все стремления были именно выехать в чемпионат Германии. Мне просто снилось каждый день.

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Когда я приехал в Германию, тренером был Ральф Рангник. Феликс Магат пришел позже. Если бы, когда я приехал, тренером был Магат и заставил проходить тест Купера, я не знаю, как бы я себя повел.

Но, справедливости ради, скажу, конечно, Динамо Киев на тот момент я просто обожал, я следил за матчами Лиги чемпионов, как они играли, как они обыгрывали Барселону неоднократно. Для меня это была просто топ-команда. Конечно, это силовой футбол, физический, но я восхищался им. Просто на тот момент у меня было предложение из Германии", – рассказал Глеб в программе Великий футбол.

Напомним, в 2000 белорусский полузащитник перешел из БАТЭ в Штутгарт.

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