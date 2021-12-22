Команда провалює нинішній сезон, після 21-го туру посідаючи передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

"Луческу сказав, що готовий допомогти": румунський клуб хоче підписати кілька гравців Динамо

Поразка в останньому матчі проти Фарула стала фатальною для Мірчі Редніка. Прес-служба Динамо повідомила про відставку фахівця, який домовлявся з Мірчею Луческу про трансфери кількох гравців із Києва.

Керувати командою буде Флавіус Стойкан. Ще одна персона, знайома українським уболівальникам. Він виступав за донецький Шахтар з 2003-го по 2007 рік.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу