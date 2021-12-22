Команда проваливает нынешний сезон, после 21-го тура занимая предпоследнее место в турнирной таблице.

"Луческу сказал, что готов помочь": румынский клуб хочет подписать несколько игроков Динамо

Поражение в последнем матче против Фарула стало роковым для Мирчи Редника. Пресс-служба Динамо сообщила об отставке специалиста, договаривающегося с Мирчей Луческу о трансферах нескольких игроков из Киева.

Руководить командой будет Флавиус Стойкан. Еще одна персона, знакомая украинским болельщикам. Он выступал за донецкий Шахтер с 2003 по 2007 год.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу