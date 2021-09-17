Бухарестське Динамо приєдналося до проекту з пошуку нових домівок для безпритульних собак.

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Проект "Заповніть порожнечу в своєму житті" має на меті знайти для тварин із притулку господарів. Кожен собака мав на шиї хустинки з кличками. Якщо хтось із вболівальників замилується гавкуном, то зможе зв'язатися з притулком і завести собі компаньйона.

Відзначимо, що одне з прізвиськ бухарестського Динамо – "червоні собаки".

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