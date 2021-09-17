Динамо Бухарест устроило акцию в поддержку бездомных животных
12:45 - Читати українською
Бухарестское Динамо присоединилось к проекту по поиску новых домов для бездомных собак.
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Проект "Заполните пустоту в своей жизни" имеет целью найти для животных из приюта хозяев. У каждой собаки на шее имелись платки с кличками. Если кто-то из болельщиков влюбится в собаку, то сможет связаться с приютом и завести себе компаньона.
Отметим, что одно из прозвищ бухарестского Динамо – "красные собаки".
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