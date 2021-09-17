Бухарестское Динамо присоединилось к проекту по поиску новых домов для бездомных собак.

"Динамовцы" вышли на матч против ФКСБ с щенками на руках.

Собака "отличилась" голом со штрафного в матче – курьезное видео из Чили

Проект "Заполните пустоту в своей жизни" имеет целью найти для животных из приюта хозяев. У каждой собаки на шее имелись платки с кличками. Если кто-то из болельщиков влюбится в собаку, то сможет связаться с приютом и завести себе компаньона.

Отметим, что одно из прозвищ бухарестского Динамо – "красные собаки".

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова