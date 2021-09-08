Собака "відзначився" голом зі штрафного у матчі – курйозне відео з Чилі
Непересічний епізод за участі чотирилапого гостя трапився під час аматорського поєдинку за океаном.
Під час зустрічі у Чилі на поле вибіг собака, але прибирати його ніхто не поспішав.
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Ба більше, гравці за його присутності взялись виконувати штрафний удар, що завершилось курйозно. М'яч під час польоту влучив у чотирилапого, дезорієнтував голкіпера і залетів у ворота. Публіка на стадіоні вибухнула сміхом.
Варто зауважити, що відео собаки-"бомбардира" швидко стало вірусним не лише у Чилі, а й по всьому світу.
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