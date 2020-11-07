Відбулись суботні матчі 28-го туру чемпіонату Білорусі, у яких на перший план вийшли українці. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2020, 28-й тур

Динамо Брест – Торпедо-БелАЗ – 2:3

Голи: Лаптєв, 32, Гордійчук, 88, (пен.) – Габовда, 56, 73, Антілевскі, 90+5

Шахтар С – БАТЕ – 1:1

Голи: Бєгунов, 81 – Нехайчик, 25

Динамо Брест на останніх хвилинах поступилось Торпедо-БелАЗ. У складі Динамо вийшли Мілевський та Нойок, однак головною дійовою особою став інший українець – Юрій Габовда. Саме він після програної першої половини (1:0) відзначився дублем та вивів Торпедо вперед. Гордійчук наприкінці зустрічі реалізував пенальті, однак Антілевскі у компенсований час приніс перемогу гостям.

Минай контактував з агентом Мілевського, – Циганик

Шахтар Солігорськ відібрав очки в БАТЕ. Лідер білоруської першості вийшов вперед завдяки голу Нехайчика у дебюті зустрічі, однак підопічні Григорчука наприкінці гри зрівняли рахунок та завершили матч унічию.

Таким чином, БАТЕ з 54 очками залишився першим, а солігорський Шахтар – другим із 53 пунктами. Динамо Брест після поразки став уже п'ятим, пропустивши поперед себе команду Габовди.

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