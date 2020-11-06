Зоря без варіантів програла АЕКу (1:4) в третьому турі групового раунду Ліги Європи. Одним з героїв протистояння став Дмитро Чигринський.

Чигринський повернувся в основу АЕКа, залікувавши пошкодження. Внаслідок цього грецька команда знову перейшла на гру з трьома захисниками. Дмитро діяв центральним у трійці.

І відіграв прекрасно. Він став справжнім господарем другого поверху – виграв 7 повітряних дуелей (70% успішності). Лише дві з них були у власному штрафному, інші – в центрі поля.

Чигринський видав солідні показники в обороні: 7 виносів, 2 вдалі відбирання, 2 перехоплення, заблокований удар. Також варто відзначити високу точність дальніх передач – три з 4 лонболів знайшли адресатів.

Статистичні портали виставили українському захиснику хороші оцінки: WhoScored – 7.5, SofaScore – 7.3. Більше отримали тільки автори голів АЕКа – Танковіч, Манталос і Лівая. Після матчу Чигра виступив у ролі лідера команди, виголосивши мотиваційну промову.

Зоря розгромно програла АЕКу: тактична неготовність луганців до сезону, психологічні проблеми та вирок керівництву клубу

Грецька преса тріумфує, адже вчора перемогли обидві їхні команди (ПАОК розгромив ПСВ). "АЕК без жодних труднощів влаштував вечірку в Україні", – пише SportDog. "АЕК тотальним домінуванням над Зорею показав, які реальні перспективи в команди", – додає NovaSport.

Популярне видання SDNA видало аналітичний матеріал за підсумками запорізького матчу, виділивши головних героїв. "Високі цілі недосяжні без Чигринського та Ліваї", – з таким заголовком вийшла стаття.

"Матч підтвердив, що українець і хорват залишаються ключовими для команди. Правильний вибір складу може стати основою стабільно хороших результатів. Ми побачили, наскільки важливо, щоб задня лінія була збалансованою та ефективною.

Чигринський – досі головний центрбек АЕКа. У цьому сезоні успіхи команди сильно залежатимуть від того, скільки матчів зможе провести українець. І Массімо Карера це розуміє. АЕК з Чигринським і без нього – це дві різні команди. У довгостроковій перспективі все може змінитися, але не зараз.

Зоря насправді не така слабка, як могло здатися вчора. Це заслуга АЕКа, який не дозволив українцям зіграти з фірмовим високим пресингом. Наші форварди з перших хвилин поставили Зорю в некомфортні умови", – аналізує журналіст Тасос Цаталіс.

Чигринський допоміг АЕКу здобути першу звитягу в групових раундах єврокубків з 2017 року. Відтоді грецька команда не знала смаку перемог в основній стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи протягом 13 матчів.

А ще виїзд у Запоріжжя подарував АЕКу найбільшу виїзну перемогу на євроарені в історії клубу (повторення рекорду – ті ж 1:4 були проти Маккабі Хайфа у 2003-му). Водночас для Зорі поразка від греків стала найбільшою в єврокубках. З різницею в три голи луганці програвали тільки Лестеру в жовтні цього року – раніше таких провалів не траплялося.

"Чігра!" – Гвардіола біжить до мене через увесь зал". В гостях у батьків єдиного українця, який грав із Мессі