Состоялись субботние матчи 28-го тура чемпионата Беларуси, в которых на первый план вышли украинцы. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 28-й тур

Динамо Брест – Торпедо-БелАЗ – 2:3

Голы: Лаптев, 32, Гордийчук, 88, (пен.) – Габовда, 56, 73, Антилевски, 90+5

Шахтар С – БАТЕ – 1:1

Голы: Бегунов, 81 – Нехайчик, 25

Динамо Брест на последних минутах уступило Торпедо-БелАЗ. В составе Динамо вышли Милевский и Нойок, однако главным действующим лицом стал другой украинец – Юрий Габовда. Именно он после проигранной первой половины (1:0) отметился дублем и вывел Торпедо вперед. Гордийчук в конце встречи реализовал пенальти, однако Антилевски в компенсированное время принес победу гостям.

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Шахтер Солигорск отобрал очки у БАТЭ. Лидер белорусского первенства вышел вперед благодаря голу Нехайчика в дебюте встречи, однако подопечные Григорчука в конце игры сравняли счет и завершили матч вничью.

Таким образом, БАТЭ с 54 очками остался первым, а солигорский Шахтер – вторым с 53 пунктами. Динамо Брест после поражения стал уже пятым, пропустив вперед команду Габовды.

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