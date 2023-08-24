"На їхньому місці мав бути я!". Саме такими словами футболісти СК Дніпро-1 можуть описати протистояння Славії проти Зорі у битві за Лігу Європи. Якби "жовто-чорні" пройшли чехів, то Україна б гарантовано отримала ще одну команду в єврокубках – якщо програєш у плей-офф кваліфікації ЛЄ, то приземляєшся у групі Ліги конференцій.

На жаль, першого за 14 років українського протистояння в Європі не сталося. Славія виявилась не по зубах дніпровцям. Празький колектив ще багатьом обріже крила – нинішня команда Індржиха Трпішовскі демонструє високу інтенсивність роботи на м'ячі й без нього, створює пристойну кількість моментів і вражає гнучкістю в атакувальній роботі.

По ходу атаки нападники й "десятки" з'являються на різних позиціях. Фулбеки працюють ледь не на одній лінії з форвардами, а опорники регулярно вриваються у штрафний та зони перед ним. При цьому Славію не можна звинуватити в дисбалансі – система підстраховок працює якісно. Перебудовуються чехи своєчасно й дисципліновано, тож спіймати їх на контратаці непросто.

Загалом, в очі впадає навченість та зіграність чеського колективу. Показово, що навіть при грі у меншості пражани не розгубились – підопічні Індржиха Трпішовскі знали, що і як робити. Як наслідок, вдесятьох Славія домінувала, забивши у ворота СК Дніпро-1 третій гол, ледь не забивши четвертий і майже нічого не дозволивши у власному штрафному.

Словом, ви й так все бачили. За рівнем організації команда навіть краща за сенсаційний Панатінаїкос, який пройшов СК Дніпро-1 і Марсель у кваліфікації ЛЧ. Втім, є у чехів і мінуси – їм не вистачає ідей вигадливості у позиційному наступі. Чехи сильні в роботі на перехідних фазах, але за наявності м'яча вони просто скеровують його у фланг, звідки йдуть подачі чи простріли.

Так, флангова гра непогано організована. Пражани створюють чисельну більшість і вміло відкриваються за спинами, але загалом такий футбол є читабельним. Якщо не привозити після кросів і не давати виграти Славії нічийні м'ячі, то її атака потьмяніє.

У матчі-відповіді СК Дніпро-1 показав, що не слід ігнорувати пресинг. Обов'язково необхідно тиснути на чужій половині – це приносить дивіденди навіть у вигляді голів. Щоправда, важливо зберігати баланс, допускати мінімум втрат і залишатись уважним в обороні, адже пражани блискавично вилітають у контратаки. "Спортклубівців" тиждень тому карали за високі позиції фулбеків та обрізки.

Чи здатна на все це Зоря? На пресинг – точно ні. По-перше, команді бракує зіграності. По-друге, Ненад Лалатовіч в останніх двох матчах навіть не намагався чинити високий тиск, зігравши у протилежному руслі. Його підопічні сідали в середній або низький блок з трьома захисниками, пуляли довгі передачі й намагались тікати у флангові контратаки.

Проти Ворскли це спрацювало (в першому таймі), але з Олександрією було нуль моментів. Славія за духом ближче до "аграріїв", адже пражани працюють в середньому блоці, вінгери стабільно страхують фулбеків на флангах, та і загалом без м'яча чехи надійні. Словом, позиційна атака у Зорі відсутня як клас, однак наявність двох центрбеків з топовим першим пасом та рухливі фланги залишаються вельми небезпечною зброєю.

Славія любить втягуватись на чужу половину, а за це треба карати. Тим паче, що в стрій повернувся Герреро. СК Дніпро-1 сильно погорів на відсутності лідера в атаці, однак у Зорі з цим проблеми менші. Хоча тривожить відсутність Русина – він вже відновився від травми, але на останньому тренуванні відчув біль у кріпленні привідного м'язу, залишившись поза заявкою.

Значно більше запитань викликає стан оборони. В теорії, трійка захисників є зручною для контролю простору між лініями, адже завжди є кому висмикнутись – і завжди є підстраховка. На практиці ж ЦЗ Жордан під тиском Климчука вилучився вже у першому турі, а Батагов в принципі не дуже-то й захисник. Як наслідок, моментів біля воріт Турбаєвського виникало вдосталь – як і голів (6 пропущених за 4 матчі).

У останньому матчі їх не виникало як через нюанси гри Олександрії, так і через покращення фізичної форми. У стартових турах Зоря занадто часто здувалася по перерві, хоча до неї демонструвала високу інтенсивність – був навіть пресинг. Нині ж цих проблем немає – можливо, саме відмова від пресингу й зберігає сили.

В цілому, команда Ненада Лалатовіча виглядає котом у мішку. По ній важко зробити далекоглядні висновки, адже процес перебудови після відходу Патріка ван Леувена, Бражка й Булеци тільки розпочався. Зоря буває різною не тільки у кожному матчі, а і в кожному таймі. В цьому криється і небезпека, і слабкість луганців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Русин, Бутко, Данченко, Мацапура (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Славія Прага – Зоря

Славія Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – Ван Бурен

Зоря: Турбаєвський – Жордан, Батагов, Снурніцин – Кирюханцев, Дришлюк, Мишньов, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Славія сильніша. Повірити у прохід Зорі крізь настільки потужного суперника важко, але досвід матчу-відповіді СК Дніпро-1 показав – навіть з пражанами можна грати. До того ж, луганці краще підготовані до боротьби з кросами чехів, адже підопічні Ненада Лалатовіча обороняються п'ятіркою захисників. Так, вони теж привізні, але краще мати на одного гравця позаду більше, раз такі справи.

При цьому не слід недооцінювати небезпеку контратак Зорі. При правильному тактичному плані наша команда здатна створити чехам серйозні проблеми – саме тому ми не поставимо на якийсь розгром. Рахунок буде робочим, все вирішиться у матчі-відповіді, але вдома Славія повинна перемогти. Занадто вже вона тут сильна.

Динамо – Бешикташ: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій