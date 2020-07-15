Динамо – Зоря: Воробей назвав складову, яка матиме вирішальну роль у матчі

Легендарний екс-нападник Шахтаря і збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу 31-го туру між основними претендентами на срібло УПЛ.

"Хто фаворит у матчі Динамо – Зоря? Луганці зараз на підйомі, демонструють непоганий футбол, але як показали останні ігри з Динамо, протягом всього матчу Зоря не може гідно протистояти киянам.

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У Динамо є досвід, ім'я і це буде тиснути на Зорю. Можливо, у цьому матчі переможе досвід", – сказав Воробей у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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