Динамо – Зоря: Попов знайшов причину невпевненої гри киян на початку матчу

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу "біло-синіх" над головними конкурентами у боротьбі за срібло УПЛ (3:1).

"Після перемоги у команди гарний настрій. Можливо, на початку матчу зіграв свою роль тиск, який вплинув на те, що ми припустилися помилки, яку нам не пробачили.

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Добре, що хлопці зібралися і забили три голи. У другому таймі ми могли як пропустити, так і забити. Результат такий, який є, і слава богу, що ми перемогли. Нас чекає остання гра сезону з Колосом, від якої нам потрібно брати максимум. Це все що я можу сказати", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, чемпіон світу з'явився на полі у другому таймі, замінивши Микиту Бурду. Динамо після впевненої перемоги над Зорею перед останнім колом випереджає луганську команду вже на два очки.

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