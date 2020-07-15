Динамо – Зоря: Бакалов оцінив шанси команд на перемогу в очній зустрічі

Колишній тренер Руха та низки українських клубів Юрій Бакалов поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між Динамо та Зорею.

"Очікую на цікавий безкомпромісний поєдинок – боротьба за друге місце вийшла на фінішну пряму. Перевага по грі не віддаю жодної з команд. І у Динамо, і у Зорі є свої проблеми. Для "біло-синіх" останні тижні пройшли в насиченому графіку. Підопічні Михайличенка виграли Кубок України, але в чемпіонаті їх переслідують невдачі. У психологічному і фізичному плані, на мій погляд, киянам зараз складніше.

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Але Динамо має досвідчених виконавців, більш стабільний склад. Не беруся спрогнозувати найближчий матч. На мій погляд, все вирішиться в останньому турі, як би не склалася найближча гра конкурентів. І це добре для уболівальників – інтрига збережеться до кінця", – поділився Бакалов у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, що команди підходять до поєдинку на сусідніх позиціях – Зоря з 57 очками розташувалась на 2-му місці, а Динамо з 56 пунктами третє. Додамо, що матч відбудеться завтра, 16 липня, початок о 19:30.

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