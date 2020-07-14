Динамо – Зоря: прогноз на вирішальний бій за Лігу чемпіонів

У рамках 31-го туру Прем'єр-ліги київське Динамо прийме луганську Зорю. Який прогноз на матч Динамо – Зоря і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Зоря відбудеться у четвер, 16 липня, у Києві. Початок матчу 31-го туру УПЛ – о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зоря, Динамо чи Десна – хто потрапить в Лігу чемпіонів, всі розклади на фініш УПЛ і погана прикмета

Прогноз букмекерів на матч Прем'єр-ліги Динамо – Зоря:

Фахівці з MarathonBet безумовним фаворитом протистояння вважають "біло-синіх". На перемогу киян приймають ставки з коефіцієнтом 1,53. У потенційний успіх підопічних Віктора Скрипника тут вірять не надто – 5,30. Навіть нічия імовірніша – на неї можна поставити з балом 4,40.

Схожі коефіцієнти пропонує і Favorit. На Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Солідно поповнити гаманець можна в разі перемоги луганців – бал на їхню перемогу складає солідні 5,40. Імовірність нічиєї оцінили балом 4,75.

До звітного поєдинку команди підходять на сусідніх позиціях у чемпіонаті. Зоря наразі йде другою, маючи в активі 57 очок. Натомість кияни посідають 3-тє місце (56 пунктів). Зовсім поруч і чернігівська Десна (55 балів), тому кияни та луганці зобов'язані грати на перемогу задля потрапляння до Ліги чемпіонів.

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