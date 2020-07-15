Динамо – Заря: Бакалов оценил шансы команд на победу в очной встрече

Бывший тренер Руха и ряда украинских клубов Юрий Бакалов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Динамо и Зарей.

"Ожидаю интересный бескомпромиссный поединок – борьба за второе место вышла на финишную прямую. Преимущество по игре не отдаю ни одной из команд. И у Динамо, и у Зари есть свои проблемы. Для "бело-синих" последние недели прошли в насыщенном графике. Подопечные Михайличенко выиграли Кубок Украины, но в чемпионате их преследуют неудачи. В психологическом и физическом плане, на мой взгляд, киевлянам сейчас сложнее.

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Но Динамо располагает более опытными исполнителями, более стабильным составом. Не берусь спрогнозировать ближайший матч. На мой взгляд, все решится в последнем туре, как бы ни сложилась ближайшая игра конкурентов. И это хорошо для болельщиков – интрига сохранится до конца", – поделился Бакалов в комментарии FootBoom.

Напомним, что команды подходят к поединку на соседних позициях – Заря с 57 очками расположилась на 2-м месте, а Динамо с 56 пунктами третье. Добавим, что матч состоится завтра, 16 июля, начало в 19:30.

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