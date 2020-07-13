Зоря, Динамо чи Десна – хто потрапить в Лігу чемпіонів, драматичний розклад для киян на фініш УПЛ і погана прикмета

Київське Динамо втратило блискучу нагоду повернутися на друге місце, що дає право грати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зоря обігнала Десну – лідер у найцікавіших перегонах УПЛ змінюється ледь не щотижня.

Чекати залишилося зовсім мало. Уже в неділю, 19 липня фінішують перегони за друге місце і путівку в ЛЧ, хоч є варіант, що це станеться вже 16-го числа. Динамо власноручно віддало Зорі ініціативу. Хоч не обійшлося без певного позитиву. Адже якби Десна виграла всі 3 матчі кінця сезону, то кияни б ніяк не обійшли команду Рябоконя. А так Шахтар зіграв у фейр-плей і зберіг ситуацію під певним контролем динамівців.

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Однак тепер уже їх не влаштує нічия з луганським конкурентом. Тільки перемога! Зоря набрала на другому етапі чемпіонату в топ-6 УПЛ більше очок (14, що на 3 краще, ніж у Динамо, а на 1 –ніж у Десни) за конкурентів. Розклад на фінальні 2 тури тим пекельніший, що команди зіграють фактично з другого дня на третій. Лишень Колос, який прийматиме Динамо в останньому матчі, матиме додатковий день відпочинку, адже зіграє з Шахтарем у середу.

Зоря (57 очок) – Динамо (16 липня, гості), Десна (19 липня, вдома)

Команді Скрипника рано розслаблятися. Поразка від Динамо фактично позбавить шансів, адже у киян найлегший суперник на фініші. Натомість Зоря прийматиме Десну, прямого конкурента. Луганськ має шанси забезпечити собі срібло достроково. Для цього потрібно обіграти команду Михайличенка в Києві, тобто повторити свій результат з регулярного сезону, а також дочекатися нічиєї чи поразки Десна, яка чекає в гості Олександрію. Утім, якщо раніше хлопці Шарана взяли 10 очок у матчах проти Зорі, то Чернігову віддали всі 9 у поточному сезоні. Якщо луганці зіграють внічию з динамівцями, а Десна переможе у 31 турі, то далі все дуже цікаво.

У суперників по останній грі буде по 58 балів. Зорю влаштує нічия в останній грі, адже в особистих зустрічах 2:1 на її користь. Однак тут уже вмикається Динамо. Виграє Київ у Колоса, і Десні та Зорі потрібно рубатися тільки на перемогу. Якщо друге місце посідатиме Динамо (60 очок), то далі команду Скрипника чекає велика дилема. Адже третій рядок – потрапляння у груповий етап Ліги Європи, 4-й дає старт з 3 кваліфікаційного раунду. Ризикнути бронзою і позмагатися за перемогу, аби вийти в ЛЧ? Чи задовольнитися синицею в руках, також важливою для майбутнього Зорі?

Динамо (56 очок) – Зоря (16 липня, вдома), Колос (19 липня, гості)

Перемога над командою Скрипника у 31 турі зніме більшість питань. Плюс 2 над Зорею і можливість зіграти навіть внічию з Колосом завдяки перевазі в особистих зустрічах, якщо Десна не набере 6 очок з 6 можливих. Своя нічия і поразка Олександрії в паралельній грі поставить киян у залежність від команди Рябоконя. Поразка 16 липня рівнозначна остаточній втраті срібла, за яке тоді позмагаються Чернігів і Луганськ. А там уже неважливо, 3 чи 4 місце, адже Динамо і так забезпечило собі груповий етап ЛЄ завдяки перемозі в Кубку України. Востаннє кияни опускалися нижче зони ЛЧ ще в сезоні 2013/14.

У тому розіграші команда Блохіна провалилася і пропустила вперед Дніпро з Металістом, а прихід Реброва на фінішні матчі вже нічого не дав. Цікаво, що тоді в українському футболі сталася схожа біда, як сьогодні. Київський Арсенал знявся з чемпіонату. Цього разу не дограли сезон Карпати. За рік до того, у 2013-му Динамо з тим же Блохіним здобуло лише бронзу, програвши конкуренцію Металісту Маркевича. Тоді за підсумками сезону з еліти за неігровими причинами зник Кривбас, який теж завершив неявкою. Погана прикмета на відсутність Ліги чемпіонів?

Десна (55 очок) – Олександрія (16 липня, вдома), Зоря (19 липня, гості)

Команда Рябоконя змушена чекати гарних новин з Києва, бажано нічиєї, яка дозволить обійти конкурентів у разі двох перемог на фініші. Хоче чесно кажучи, у чернігівців віриться найменше. Все-таки 2 матчі за 4 дні – велике навантаження на лаву запасних, яка не дуже тішить варіантами для рівнозначних замін і ротації. Олександрія стала зручним суперником, але команда Шарана неодмінно захоче помститися за домашнє приниження 1:5. Проти Зорі, навпаки, грати дуже важко – лише одна вистраждана перемога і дві поразки.

У разі великого нічийного синдрому Десні може вистачити і 3-х очок. Навіть за умови поразки від Олександрії, виснаженої запеклим недільним боєм проти Динамо, шанси буде збережено, якщо складуться планети. Для цього потрібно, аби кияни двічі поділили очки, а сам Чернігів обіграв Зорю. Якщо у всього тріо буде по 58 балів, Десна вирулить на 2-е місце завдяки особистим зустрічам. За такого найменш імовірного розкладу команда Рябоконя набере 13 очок між конкурентами за срібло, Динамо – 9, а Зоря – 11. Є ще один варіант, коли доведеться рахувати особисті поєдинки. Якщо Луганськ і Чернігів фінішують з доробком у 59 очок, а Київ не набере більше 2-х, тоді кращі особисті зустрічі виведуть в ЛЧ вже команду Скрипника.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо