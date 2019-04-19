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Динамо – Ворскла: Цітаішвілі відзначився розкішним голом

15:02 452 Читать на русском
Динамо – Ворскла: Цітаішвілі відзначився розкішним голом
Георгій Цітаішвілі / MatchDay

В товариському матчі Динамо – Ворскла Георгій Цітаішвілі красивим ударом подвоїв перевагу киян.

На 27-й хвилині вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі красивим ударом подвоїв перевагу Динамо в матчі з Ворсклою.

Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу

Після флангової передачі Цітаішвілі отримав м'яч на лінії штрафного і другим дотиком пробив у дальній верхній кут. Відзначимо, що перший гол в матчі на рахунку Миколенка, який забив на 9-й хвилині гри.

Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Відеоновини Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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