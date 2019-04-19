Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу

Динамо зустрічається з полтавською Ворсклою в товариському матчі. Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 14:00, можна переглянути на сайті "Футбол 24".

В рамках підготовки до матчу 25-го туру УПЛ проти Шахтаря Динамо проведе контрольний поєдинок проти полтавської Ворскли.

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Матч Динамо – Ворскла пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Пряма трансляція поєдинку – у цій новині на "Футбол 24", а також у Youtube-каналі київського клубу. Початок зустрічі о 14:00.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня, початок о 18:30. Кияни відстають від "гірників" на 7 очок. Ворскла набрала 29 пунктів та посідає 2 місце в другій шістці.