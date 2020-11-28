Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков розповів про підготовку команди до протистояння з лідером УПЛ в 11-му турі.

"Готувалися ми до матчу в звичайному режимі. Хоча, звичайно, не буду приховувати – суперник не рядовий. Динамо – це гранд українського футболу, зараз кияни займають перше місце в чемпіонаті, тому матч буде для нас не рядовим, будемо змагатися з лідером і треба докласти максимум зусиль, щоб досягти позитивного результату.

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Чи буде сюрприз для Динамо? Думаю, гра покаже. Звичайно, ми готувалися, відпрацьовували свої дії, щоб успішно протистояти динамівцям. Як вийде, побачимо в суботу на полі. Заздалегідь нашу схему, природно, не озвучу.

Я думаю, найсильніший фактор прогресу в грі Динамо – це його тренер Мірча Луческу. Все-таки він досвідчений фахівець, з авторитетом, добре знає чемпіонат України. Видно, що при ньому динамівці заграли по-іншому, команда досягла хороших результатів і вийшла в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Ми протиставимо киянам командну гру в обороні. Постараємося не давати господарям проводити швидкі атаки. Думаю, ми сильні бойовим духом. Якщо будемо грати один за одного, у нас все вийде", – цитує Чеснакова Команда 1.

Зауважимо, матч 11 туру Прем'єр ліги між Динамо та Ворсклою пройде вже сьогодні, 28 листопада. Початок о 17:00.

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