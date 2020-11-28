"Я з нетерпінням чекаю на цей матч, обов'язково буду дивитися його по телевізору. Думаю, він буде цікавим, адже зустрічаються перша і третя команди на цей момент. Особливо цікаво буде спостерігати за матчем, з огляду на те, що у минулому турі Ворскла дуже здорово зіграла проти Колоса, обігравши їх начисто. А Динамо після поразки від Барселони на початку тижня, напевне, захоче реабілітуватися перед уболівальниками і самим перед собою за невдалу гру.

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У Динамо є один великий плюс. Їхній козир – головний тренер Мірча Луческу, який завжди з честю виходив із подібних ситуацій. Не сумніваюся, що і цього разу він зробить усе необхідне, щоб гравці повірили у свої сили і вдало зіграли.

Мотивація Ворскли? Вони вже й так стрибнули вище голови, піднявшись на третє місце. І продовжують здорово грати і набирати очки. Тому, навіть, якщо вони невдало зіграють з Динамо, їм ніхто не дорікне. А якщо здобудуть результат, це буде великим досягненням.

Секрет Ворскли? Наскільки я пам'ятаю, ця команда завжди славилася хорошим, міцним колективом і теплою, сімейною обстановкою. Після того, як пішов Сачко, у цьому плані там усе трохи надломилося. Тепер прийшов Максимов і все налагодив, тому є і результат. Футболісти усі досвідчені і легіонери хороші. Очевидно, справді, не вистачало тільки тренерської руки.

Ще коли я був тренером, про тактику ніколи не розповідав ні журналістам, ні вболівальникам. Вважаю, це повинно залишатися в таємниці, тому свою думку щодо цього залишу при собі. Можу тільки припустити, що буде напружена, бойова гра, в якій Динамо переможе з різницею в один м'яч", – цитує Павлова офіційний сайт киян.

Зауважимо, матч 11 туру Прем'єр ліги між Динамо та Ворсклою пройде вже сьогодні, 28 листопада. Початок о 17:00.

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ