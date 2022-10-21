Динамо прийматиме Ворсклу в столиці України на стадіоні Динамо імені В. Лобановського, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Цікаво, що це буде перший поєдинок для киян у рідному місті. Більшу частину домашніх матчів Динамо проводило у Львові, а в Києві грали в гостьових зустрічах з Зорею та Шахтарем. Додамо, що поєдинок попереднього туру із харківським Металістом було перенесено на невизначений термін у зв'язку із безпековою ситуацією, що склалася в столиці України.

До слова, що обидві команди провалили початок чемпіонату. Динамо посідають восьме місце з 9 пунктами, а Ворскла – дванадцята з 7 очками. Матч запланований на 23 жовтня, початок о 13:00.

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